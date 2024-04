Intel wyciąga asa z rękawa. NVIDIA ma powód do obaw

Walka na rynku rozwiązań do pracy z AI robi się coraz bardziej zażarta. Tym razem przyszła pora na Intela, który zaprezentował nowy akcelerator, czyli Gaudi 3.

Na sztucznej inteligencji skupia się teraz każdy gigant ze świata nowych technologii. Dotyczy to zarówno warstwy hardware, ale i software. Jak największy kawałek tego dochodowego tortu próbują zapewnić sobie takie firmy jak Apple, Google, Meta, Microsoft, AMD, NVIDIA, Intel i wiele więcej.

Intel Gaudi 3 korzysta z litografii 5 nm od TSMC

Dzisiaj podczas wydarzenia Intel Vision 2024 zaprezentowano nowy akcelerator AI, czyli Gaudi 3. Pierwsze egzemplarze rozsyłane są już do partnerów, a masowa produkcja ma ruszyć w trzecim kwartale 2024 roku.

Intel Gaudi 3 oferuje podobno do x1,7 wyższą wydajność trenowania, do x2,3 lepsze wnioskowanie i do x1,5 wyższą sprawność energetyczną NVIDIA H100. A wszystko to przy "znacznie niższej cenie", chociaż ta oczywiście nie została podana, jako że wszystko zależy od wielkości zamówienia.

Nowy akcelerator dostępny będzie zarówno w formie dwuslotowej karty rozszerzeń dla gniazda PCI Express 5.0, jak i w formie modułu OAM. Korzysta on z 128 GB pamięci HBM2e z przepustowością do 3,7 TB/s oraz 95 MB SRAM jako niskopoziomowa pamięć podręczna do komunikacji między rdzeniami Tensor i HBM2e.

Intel Gaudi 3 w porównaniu do Gaudi 2 zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność dla obliczeń FP8 i czterokrotnie wyższą dla zadań FP16. Pierwsze informacje sugerują szczytową wydajność 1835 TFLOPS (FP8), zarówno dla karty PCIe, jak i modułu OAM. W pierwszym przypadku mowa jednak o niższym TDP (600 zamiast 900 W).

Wygląda na to, że walka w najbliższych miesiącach będzie zacięta. NVIDIA pokazała już układy Blackwell, AMD również co i rusz ulepsza swoją ofertę akceleratorów, a do gry chcą wejść kolejne firmy, również Chińskie. Oczywiście wszystko to sprzęty profesjonalne, które nie trafią do domowych komputerów.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne