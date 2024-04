Pora zapiąć pasy. Szykują się spore podwyżki cen

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały kupno nowego lub modernizację starego komputera. Czekają nas znowu podwyżki cen na rynku SSD i HDD.

Chwilę temu informowaliśmy Was o możliwych podwyżkach cen na rynku SSD. Wszystko za sprawą rekordowo silnego trzęsienia ziemi na Tajwanie oraz zaprzestania raportowania cen kontraktowych pamięci NAND przez liderów branży takich jak Micron, Samsung czy SK hynix. Wygląda na to, że podejrzenia te były słuszne.

Podwyżki cen mogą sięgnąć nawet 25%

Amerykańska firma Western Digital rozesłała do swoich partnerów biznesowych komunikat zapowiadający zwiększenie cen zarówno za HDD, jak i SSD. Powodem ma być wysoki popyt oraz zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw na rynku elektroniki. Wiele źródeł wskazuje tutaj na masowe zakupy dla serwerowni AI.

Chociaż list Scotta Davisa wystosowany był do dużych firm, czyli producentów laptopów, gotowych PC itd., to należy zakładać, że skok cen nastąpi również w segmencie konsumenckim i na sklepowych półkach. W końcu w trzecim kwartale 2023 roku WD było trzecim największym producentem pamięci NAND na rynku.

Tajwańska redakcja TechNews, która opublikowała powyższy komunikat, twierdzi że dyski twarde podrożeją przynajmniej o 5-10%. Co prawda brak takich danych dla rynku nośników półprzewodnikowych, ale TrendForce szacuje o 25% wyższe ceny dla SSD klasy enterprise i o 10-15% droższe SSD konsumenckie.

Nawet jeśli podwyżki będą mniejsze - na co się nie zapowiada - to aktualnie SSD są już znacznie droższe niż jeszcze rok temu. Przykładowo popularny w Polsce Kingston KC3000 2 TB kosztował we wrześniu 2023 tylko 519 złotych, w grudniu cena spadła do 489 złotych, a obecnie ten sam nośnik to już wydatek rzędu 679 złotych.

Źródło zdjęć: Western Digital, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: TechNews.tw, oprac. własne