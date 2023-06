Pierwszy procesor Intel Core Ultra znaleziony. Ma 128 MB pamięci cache

W bazie programu SiSoftware Sandra pojawił się procesor z serii Meteor Lake-P. Będzie to tym samym pierwszy układ o nazwie Intel Core Ultra.

Intel jakiś czas temu oficjalnie ogłosił zmianę nazewnictwa swoich procesorów. Ta nie jest drastyczna, bo zamiast modeli Core i7 lub Core i5 będą to jednostki Core 7 lub Core 5. Większa zmiana to ewentualne dodanie do nich "Ultra" na koniec. Jeden z takich CPU pojawił się w bazie programu SiSoftware Sandra.

Intel Meteor Lake-P

Procesor został zauważony w bazie programu SiSoftware Sandra. Prawdopodobnie jest to wczesna jednostka inżynieryjna, więc nie ma sensu specjalnie przyzwyczajać się do specyfikacji. Taktowanie wynosiło 1,9 GHz, ale był to zegar bazowy. Nie wiemy, jak mocno będzie rósł dzięki Boost.

Układ będzie wykorzystywał nowe pamięci podręczne Adamantine L4. W sumie ma oferować aż 128 MB, które będą dostępne zarówno dla procesora, jak i układu graficznego, co powinno znacząco poprawić wydajność.

Wiemy też, że procesor wyposażony będzie w iGPU z architekturą Alchemist. Mówi się o 128 jednostkach obliczeniowych i wydajności porównywalnej nawet do mobilnego RTX-a 3050, co byłoby znaczącą poprawą w portfolio Niebieskich.

Co ważne, nowe procesory, przy okazji zmiany nazwy, zostaną zaprezentowane jako pierwsza generacja. Dlatego też należy spodziewać się oznaczeń w stylu Intel Core 5 Ultra 1060. Będą to CPU przeznaczone do laptopów. Premiera powinna odbyć się jeszcze w tym roku.

Zobacz: Polska zadziałała na Niemcy jak zapalnik. Intel od razu ugrał swoje

Zobacz: To pierwsze takie pamięci RAM dla AMD Ryzen 7000

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FellowNeko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech