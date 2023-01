Ten procesor do laptopów bije modele desktopowe, w tym Ryzena 9 7900X

Intel przyszykował prawdziwego potwora do laptopów, który jest szybszy niż procesory desktopowe. Core i9-13980HX w testach pokonuje nawet Ryzena 9 7900X.

Intel Core i9-13980HX to prawdziwe monstrum. Chociaż jest to procesor mobilny, czyli stworzony z myślą o laptopach z najwyższej półki, to w wielu testach jest szybszy niż hi-endowe procesory desktopowe.

Wydajność Intel Core i9-13980HX

O testy procesora Core i9-13980HX pokusił się Jarrod'sTech, który otrzymał laptopa MSI GE78 HX Raider właśnie z tym układem. Komputer dodatkowo wyposażony jest w 64 GB pamięci DDR5-5600 oraz grafikę GeForce RTX 4090 (175 W), więc jest to naprawdę gamingowy potwór. W wielordzeniowym teście Cinebench R23 procesor uzyskuje wynik aż 30 398 punktów, co czyni go najszybszym układem mobilnym.

To jednak nie wszystko. Tak dobry wynik sprawia, że procesor do laptopów jest szybszy niż wiele układów desktopowych z wysokiej półki. Core i9-13980HX wypada lepiej między innymi niż Core i9-12900K, Core i7-13700K czy też Ryzen 9 7900X, czyli naprawdę mocne jednostki. Różnice nie są duże i wynoszą od kilku do kilkunastu procent, ale nie zmienia to faktu, że to imponujący wyczyn.

Intel Core i9-13980HX to tak naprawdę Intel Core i9-13900/13900K przystosowany do pracy w laptopach. Wyposażony jest w 32 rdzenie, 30 MB pamięci cache L3 oraz 24 MB cache L2, a maksymalne taktowanie wynosi 5,4 GHz w Boost. Limit mocy to z kolei 253 W.

