Ten procesor Intela będzie wymagał mocnego zasilacza

Intel szykuje prawdziwego demona wydajności. Intel Corce i9-13900KS będzie oferował zegar do 6,0 GHz. Okupione zostanie to jednak wysokim TDP.

Rodzina Intel Raptor Lake-S jest świeża, bo debiutowała zaledwie pod koniec października. Co więcej na start pojawiły się tylko trzy najmocniejsze modele - Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K i Core i9-13900K. Wiele osób czeka teraz na tańsze, zablokowane jednostki mające zostać zaprezentowane już w styczniu.

Nowy flagowiec Intela będzie miał TDP wyższe aż o 25 W

Prócz nich zobaczymy tańsze płyty główne z chipsetami Intel 700 oraz najmocniejszy procesor tej generacji, czyli Intel Core i9-13900K S . Zaoferuje on taktowania do 6,0 GHz zaraz po wyjęciu z pudełka.

Intel Core i9-13900KS będzie 24-rdzeniowym i 32-wątkowym procesorerm pracującym z zegarem bazowym 3,2 GHz i oferujący maksymalnie aż do 6,0 GHz z Thermal Velocity Boost. Do pory nieznany pozostawał tylko współczynnik TDP, ale i to już nie jest tajemnicą.

Z okazji wczorajszego bicia rekordów świata, Intel opublikował specjalny film. Pokazano na nim "przypadkiem" zrzut, gdzie ujęto procesor Intel Core i9-13900KS. Ma mieć maksymalne TDP na poziomie 150 W, a więc o 25 W więcej niż Intel Core i9-13900K. Mowa jednak o PL1, w przypadku PL2 będzie to jeszcze więcej.

Co ciekawe o ile specyfikacja mówi o Intel Core i9-13900K S , tak procesor wykrywany jest jako Intel Core i9-13900K. Może to oznaczać dwie rzeczy - zły odczyt przez CPU-Z lub fakt, że nowy flagowiec to po prostu specjalnie wyselekcjonowane jednostki znanego nam już i dostępnego w sklepach modelu.

