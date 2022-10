Nowe zdjęcia Core i9-13900K zdradzają budowę procesora

Jeden z użytkowników Twittera opublikował dokładne zdjęcia procesora Intel Core i9-13900K, na których widać każdy pojedynczy rdzeń układu. To trochę zdradza na temat specyfikacji.

Zdjęciami procesora pochwalił się użytkownik Twittera o pseudonimie Fritzchens Fritz. Widzimy na nich układ z 24 rdzeniami, który jest zauważalnie większy od swojego poprzednika. O ile i9-12900K zajmował 215,25 mm2, tak 13900K potrzebuje już 252,65 mm2 przestrzeni. Jednak nie ma w tym żadnego zaskoczenia, biorąc pod uwagę większą liczbę rdzeni.

Specyfikacja Intel Core i9-13900K

Intel Core i9-13900K wyposażony jest w 8 mocnych rdzeni Raptor Cove oraz 16 energooszczędnych rdzeni Gracemont. To dokładnie o 8 jednostek Gracemont więcej niż u poprzednika. Ale to nie jedyna zmiana. Nowy układ ma więcej pamięci cache L2 (32 vs 14 MB) oraz więcej cache L3 (36 vs 30 MB), co również powinno przełożyć się na dodatkową wydajność.

Nie ma też zaskoczenia, jeśli chodzi o rozmiar poszczególnych rdzeni. Jednostki wydajne (Raptor Cove) mają rozmiar 7,429 mm2, gdzie energooszczędne (Gracemont) to zaledwie 1,58 mm2. W obu przypadkach mowa o rozmiarze bez pamięci podręcznej. Procesor zbudowany jest z wykorzystaniem litografii Intel 7, czyli 10 nm Enhanced SuperFin.

