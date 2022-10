NVIDIA zwariowała. GeForce RTX 4090 trafi też do laptopów

Do sieci wyciekła prawdopodobna specyfikacja mobilnych układów GeForce RTX 40. Co ciekawe, NVIDIA szykuje nawet laptopowy model RTX 4090.

Specyfikacją mobilnych układów GeForce RTX 40 podzielił się znany w branży informator, skrywający się pod pseudonimem @harukaze5719. Nie tylko ujawnił to, jakie modele szykuje NVIDIA, ale też ich prawdopodobnie TDP. Na liście dziwi przede wszystkim obecność RTX 4090, bowiem seria xx90 nie gościła do tej pory w laptopach.

Zdaniem @harukaze5719 NVIDIA szykuje w sumie modele:

GeForce RTX 4090 Mobile : GN21-X11 GPU (AD103), up to 175W



GeForce RTX 4080 Ti Mobile : GN21-X9 GPU (AD104), up to 175W



GeForce RTX 4070 Mobile : GN21-X6 GPU (AD106), up to 140W



GeForce RTX 4060 Ti Mobile : GN21-X4 GPU (AD107)



GeForce RTX 4060 Mobile : GN21-X2 GPU (AD107) https://t.co/evqyet35xN