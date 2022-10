GeForce RTX 4090 nie jest już dla NVIDII priorytetem

Przez ostatnie tygodnie to GeForce RTX 4090 był dla NVIDII priorytetem. Jednak już nie jest. Zieloni skupiają się teraz na innym układzie.

Minęły niecałe 2 tygodnie od premiery kart graficznych GeForce RTX 4090, a NVIDIA już zmienia swoje priorytety. Potężny układ dla graczy nie jest już dla Zielonych najważniejszy, przynajmniej pod kątem produkcyjnym.

GeForce RTX 4090 przestaje być priorytetem

Do tej pory, a przynajmniej przez kilka ostatnich tygodni, większość mocy przerobowych NVIDIA skupiała na układach AD102, który wykorzystywane są do budowy kart graficznych GeForce RTX 4090. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę niedawną premierę tego modelu. Jednak Zieloni zmieniają swoje plany. Teraz fabryki firmy TSMC, z którą NVIDIA współpracuje, skupią się na produkcji zgoła czegoś innego.

Od teraz priorytetem dla NVIDII mają być układ Hopper H100AI GPU. Podobno cieszą się one dużym zainteresowaniem, a jest to dużo bardziej lukratywny biznes dla NVIDII. Niestety, oznacza to zmniejszenie produkcji układów AD102, czyli też gorszą (przynajmniej w przyszłości) dostępność GeForce'ów RTX 4090.

Zmiana priorytetów Zielonych wynika z embarga nałożonego przez USA na Chiny, które nie mogą produkować własnych układów Biren BR100 w fabrykach TSMC. W związku z tym NVIDIA spodziewa się większego zainteresowania ich produktami, w tym właśnie Hopper H100AI GPU. Już teraz ich ceny wystrzeliły w kosmos, co dla Zielonych oznacza jeszcze większe zyski.

