MSI przeprasza za podwyżkę cen karty graficznej

MSI przeprosiło za zamieszanie związane z ceną jednego z modeli RTX 4090.

Wczoraj pisałem o zamieszaniu związanym z ceną karty graficznej MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G. W dniu premiery była ona sprzedawana po 1749,99 dolarów, ale zaledwie tydzień później kwota wzrosła aż o 185 dolarów do 1954,99 dolarów. Niektórzy oskarżali firmę o celowe działanie, które miało poprawić pierwsze oceny GPU. Sam napisałem, że jeśli to prawda, to MSI zachowało się nieelegancko.

MSI przeprasza za zamieszanie

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź MSI. Firma wyznała, że jest świadoma całego zamieszania i wynikło ono z ich zaniedbania. Marka przeprosiła za perturbacje z ceną tego modelu i obiecała, że kwota zostanie na starym, niższym poziomie. Jeśli ktoś kupi ją w oficjalnym sklepie MSI po wyższej cenie, to różnica zostanie mu zwrócona.

W rzeczywistości niedopasowanie ceny było naszym zaniedbaniem. Cena RTX 4090 SUPRIM LIQUID X pozostanie na poziomie 1749,99 USD, czyli na takiej samej, jak w dniu wprowadzenia jej na rynek. Firma MSI pragnie przeprosić za to nieporozumienie i jeśli zaistnieją jakiekolwiek okoliczności, w których ktoś kupił kartę w oficjalnym amerykańskim sklepie internetowym MSI po złej cenie, zwrócimy pełną różnicę w cenie. Chcielibyśmy również wyrazić uznanie dla naszych klientów, a także recenzentów, którzy zawsze nas wspierali.

- napisało MSI w oświadczeniu.

Dobrze, że firma szybko zareagowała i wyjaśniła sprawę. Ostatecznie możemy ją na tym zakończyć, a karta MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G staje się w tym momencie prawdopodobnie jedną z najbardziej opłacalnych na rynku.

Źródło zdjęć: MSI