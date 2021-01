Intel Core i7-11700K równie szybki co Ryzen 7 5800X?

W bazie programu PassMark pojawiły się pierwsze wyniki testów procesora Intel Core i7-11700K. Wynika z nich, że radzi on sobie porównywalnie do Ryzena 7 5800X.

PassMark to jeden z najpopularniejszych benchmarków do testowania wydajności procesorów. Program ma własną bazę, gdzie zapisywane są wszystkie rezultaty, z których później wyciągana jest średnia. To o tyle ważne, że właśnie pojawiły się w niej pierwsze wyniki procesora Intel Core i7-11700K i wygląda na to, że radzi on sobie porównywalnie do bardzo wydajnego AMD Ryzena 7 5800X i to zarówno w teście jednego rdzenia, jak i wielordzeniowym.

Intel Core i7-11700K jest równie szybki co Ryzen 7 5800X?

Na razie w bazie PassMarka znajduje się tylko pojedynczy wynik procesora Intel Core i7-11700K. W teście jednego rdzenia uzyskał on rezultat 3548 punktów, czyli minimalnie lepszy od 3509 punktów, które średnio zdobywa AMD Ryzen 7 5800X z ponad 600 próbek. Z kolei w teście wielordzeniowym Rocket Lake zdobywa 54255 punktów. Tym razem jest to wynik minimalnie gorszy od wspominanego Ryzena, bowiem ten średnio zdobywa 54458 punktów. Oba układy mają 8 fizycznych rdzeni i obsługują 16 wątków.

Procesor Intel Core i7-11700K taktowany ma być bazowym zegarem 3,6 GHz, który w Trubo maksymalnie wzrośnie do 5,0 GHz. Jego TDP wynosi 125 W. Jak już wcześniej wspominałem ma 8 rdzeni i 16 wątków. Układ współpracuje z podstawką LGA1200 i kompatybilny będzie z aktualnie dostępnymi płytami głównymi z chipsetami Z490, H470, B460 oraz H410. Według ostatnich plotek procesory Rocket Lake-S zostaną zaprezentowane na targach CES 2021, ale sklepowa premiera odbędzie się pod koniec marca.

