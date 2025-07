Action wycofuje trujące chipsy Lay's po interwencji sanepidu

Chipsy to nie jest zdrowa żywność, ale tym razem przesadzili

Działanie MOSH nie jest jeszcze dobrze udokumentowane — wiemy, że mają zdolność do kumulowania się w organizmie człowieka, szczególnie w tkance tłuszczowej, wątrobie, śledzionie i węzłach chłonnych. Długotrwała ekspozycja może prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych oraz zmian w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, zwłaszcza wątroby i układu limfatycznego. Obecne ich poziomy w diecie nie budzą obaw o zdrowotnych dla ludzi, ale są one pod dalszą obserwacją w kontekście potencjalnych efektów długoterminowych.