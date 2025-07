Tak wygląda Galaxy G Fold. To pierwszy Samsung składany „potrójnie”

Nadchodzi składany Samsung nowej generacji

Samsung nie zwalnia tempa i już szykuje kolejną rewolucję w swoim portfolio. Zamiast jednego zawiasu – dwa , zamiast klasycznego Z Folda – G Fold . Wszystko wskazuje na to, że koreański gigant jest gotowy pokazać swój pierwszy smartfon z tak zwanym potrójnym zgięciem (ang. tri-fold).

Informacje o urządzeniu pochodzą z animacji odkrytych w testowej wersji interfejsu One UI 8 , przeznaczonej dla przyszłych składanych modeli Galaxy. To z nich poznaliśmy wygląd, sposób składania i kilka kluczowych szczegółów konstrukcyjnych nadchodzącej nowości.

Samsung postawił na własny pomysł

Nowy składak Samsunga, wewnętrznie nazwany "Multifold 7", wykorzystuje dwa zawiasy składające się do wewnątrz. Tworzy to kształt litery G. Takie podejście różni się od rozwiązania "S-fold", znanego z projektów firmy Huawei. Tam jeden zawias zgina się do wewnątrz, a drugi na zewnątrz.