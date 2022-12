Ten procesor będzie wielkim hitem. Wyniki to potwierdzają

Pojawiły się kolejne benchmarki procesora Intel Core i5-13500. Potwierdzają one, że układ ma szansę stać się ogromnym hitem, między innymi wśród graczy.

W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej testów procesora Intel Core i5-13500. Najnowsze znowu potwierdzają, że będzie to układ cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Już tłumaczę dlaczego.

Wydajność Intel Core i5-13500

Intel Core i5-13500 jest już dostępny w kilku indonezyjskich sklepach, więc można go normalnie nabyć i przetestować. Właśnie na taki krok zdecydował się znany overclocker Alva Jonathan, znany także jako Lucky_n00b. Przetestował procesor w kilku zastosowaniach, które potwierdzają świetne wyniki.

Weźmy na przykład program Cinebench R23. W nim Core i5-13500 uzyskuje w teście wielordzeniowym wynik 17104 punktów. To tylko o 400 punktów mniej niż Core i5-12600K. Jednak po uruchomieniu trybu Unlimited Power układ dobija aż do 21103 punktów. Dzięki temu znacząco wyprzedza i5-12600K i zbliża się do wydajności Core i7-12700K. A to wszystko w cenie nieco ponad 200 dolarów.

Lucky_n00b twierdzi, że jest to świetny układ dla graczy, którzy nie dysponują budżetem na droższe procesory. Uprzedza jednak, że przy korzystaniu z trybu Unlimited Power nie obejdzie się bez przyzwoitego chłodzenia oraz płyty głównej z chipsetem przynajmniej B660.

Jeśli chodzi o specyfikację, to procesor Core i5-13500 wyposażony jest w 6 wydajnych rdzeni Performance oraz 8 energooszczędnych Efficiency, co w sumie daje 14 rdzeni i obsługę 20 wątków. Do tego ma 24 MB pamięci L3 oraz 11,5 MB pamięci L2. Maksymalne taktowanie na jednym rdzeniu P to 4,8 GHz, ale na wszystkich rdzeniach wynosi 2,8-2,9 GHz. Uruchomienie Unlimited Power podnosi taktowanie aż do 4,5 GHz na wszystkich rdzeniach P.

Zobacz: Intel zamierza anulować desktopowe procesory Meteor Lake-S

Zobacz: Te karty graficzne zaoferują wbudowany ekran i przycisk do podkręcania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech