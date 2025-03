Infinix prezentuje smartfony z serii Note 50

Seria Note 50 wyznacza kamień milowy w przejściu firmy Infinix do Ery AI Generacji Beta. Seria ta ucieleśnia naszą nową filozofię "Wydajność, przez design", demonstrując, czym powinien być prawdziwy flagowiec. Osiąga to poprzez integrację wysokiej jakości i innowacyjnych materiałów, zaawansowanej sztucznej inteligencji, najnowocześniejszej technologii baterii, elastycznych systemów obiektywów oraz monitorowania zdrowia, zapewniając uspokajające, nowoczesne doświadczenie mobilne. Została zaprojektowana, aby złagodzić współczesne obawy związane z baterią, uczynić podróże miejskie wygodniejszymi i przyjemniejszymi oraz poprowadzić użytkowników do nowej ery stylu życia opartego na sztucznej inteligencji.

Nowoczesne wzornictwo i niezawodna konstrukcja

Rewolucyjna sztuczna inteligencja One-Tap Infinix AI∞

Aparat o flagowej jakości – zoom 100x i peryskopowy obiektyw

Bateria i ładowanie nowej generacji

Wydajność i łączność 5.5G

Nowoczesne funkcje zdrowotne

Infinix Note 50 Pro+ 5G pozwala na pomiar poziomu tlenu we krwi oraz tętna bez użycia dodatkowych akcesoriów. Wystarczy przyłożyć palec do tylnego czujnika, by uzyskać dokładne wyniki w aplikacji My Health.