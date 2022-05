Ikea z wyczekiwaną nowością. Jeszcze przed końcem 2022 roku

Ikea zapowiada wprowadzenie do sprzedaży nowej centralki Dirigera, która obsłuży więcej inteligentnych produktów z kategorii smart home. Towarzyszyć jej ma nowa inteligentna aplikacja Ikea Home.

Ikea to nie tylko popularny sprzedawca mebli do samodzielnego składania. Firma ma swojej ofercie także urządzenia do budowy inteligentnego domu. Do zarządzania nimi oraz integracji służy brama TRÅDFRI, które wkrótce doczeka się nowocześniejszego następcy. W październiku zostanie uruchomiony koncentrator Dirigera, zgodny z Matter – nowym standardem inteligentnego domu. Standard ten pozwoli na korzystanie z inteligentnych sprzętów, bez względu na to, kto jest jego producentem – Amazon, Apple, Google, Samsung czy ktokolwiek inny z długiej listy zarejestrowanych firm. Pojawi się również nowa aplikacja Ikea Home.

Zobacz: Ikea szykuje nowy sprzęt. Ma poważną wadę

Zobacz: IKEA z nowościami. Polacy długo musieli czekać. Znamy ceny

W przypadku Dirigery i nowej aplikacji, jednym z naszych celów było wzmocnienie i uproszczenie procesu onboardingu podczas podłączania nowych inteligentnych produktów do inteligentnego domu. Dodaliśmy również opcje personalizacji, takie jak tworzenie różnych scen z wstępnie ustawionymi funkcjami inteligentnych produktów dla różnych czynności i chwil w domu. Dzięki opiniom użytkowników, które otrzymaliśmy od czasu uruchomienia bramki TRÅDFRI w 2014 roku, możemy nadal łączyć technologię z prostotą i dostępnością oraz przenosić naszą wiedzę na temat wyposażenia domu w przyszłość.

– powiedziała Rebecca Töreman, Business Leader w Ikea of Sweden

Nowa inteligentna aplikacja Ikea Home ma być wygodna, łatwa w nawigacji i przyjazna dla użytkownika. Dzięki temu obniżą się wymagania dla osób, które chcą skonfigurować inteligentny dom. Ułatwi ona również podłączanie urządzeń do koncentratora Dirigera. Nowy hub da użytkownikom możliwość wprowadzenia do systemu wszystkich inteligentnych produkty marki Ikea oraz sterowanie nimi indywidualnie, w zestawach lub w grupach. Użytkownik będzie mógł tworzyć różne sceny z wstępnie ustawionymi funkcjami inteligentnych produktów, dostanie też większe możliwości personalizacji inteligentnego domu.

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy rosnące zainteresowanie domem, zwłaszcza inteligentnym domem. Cyfrowe rozwiązania i technologia stały się naturalnymi składnikami naszego codziennego życia, a teraz także naszych domów. Smart home to ewolucja domu, który już kochasz i w którym mieszkasz. Szeroka oferta inteligentnych produktów firmy Ikea dotyczy dźwięku, światła, oczyszczania powietrza, rolet i wielu innych produktów, które pojawią się w przyszłości.

– powiedział Björn Block, Business Area Manager w Ikea of Sweden

Dirigera oraz nowa inteligentna aplikacja Ikea Home mają zostać uruchomione w październiku 2022 roku. Użytkownicy mogą nadal korzystać z bramki TRÅDFRI i obecnej aplikacji, a już zakupione inteligentne produkty marki Ikea będzie można połączyć z nowym koncentratorem. Ikea planuje uruchomić dostęp do systemu smart home spoza domu w pierwszej połowie 2023 roku.

Zobacz: Amazon Echo Dot 4. generacji | szybki test głośnika z Alexą

Zobacz: Inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo | szybki test wykrywacza czadu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alexander Isreb / pexels.com, Ikea

Źródło tekstu: Ikea