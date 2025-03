Huawei FreeBuds 6 – nowa generacja bezprzewodowych słuchawek TWS

Nowoczesny design i lekka konstrukcja

Huawei FreeBuds 6 mają kształt kropli wody i półotwartą konstrukcję, opracowaną na podstawie analizy milionów kształtów ludzkich uszu. W porównaniu do poprzednich modeli, trzon słuchawek zmniejszono o 12%, a ich masa spadła o 9%, osiągając 4,9 g na pojedynczą słuchawkę . Etui ładujące waży 40,3 g. Producent podkreśla również, że zastosowanie antypoślizgowych nakładek zwiększa stabilność i wygodę noszenia.

Zaawansowana jakość dźwięku

Najnowsze słuchawki Huawei wykorzystują innowacyjną konstrukcję trójpodziałową , oddzielającą systemy akustyczne, sterujące i bateryjne. Wewnątrz znajduje się 11-milimetrowa dynamiczna jednostka z czterema magnesami oraz mikro-płaski głośnik wysokotonowy , co pozwala na odtwarzanie dźwięków w zakresie od 14 Hz do 48 kHz . Technologia Bass Turbo gwarantuje głębokie basy, można też liczyć na czyste tony wysokie i średnie.

Technologie przestrzennego dźwięku

Huawei FreeBuds 6 zostały dostrojone we współpracy z zespołem ekspertów Centralnego Konserwatorium Muzycznego, oferując tryby dźwięku klasycznego i zrównoważonego. Dodatkowo obsługują dźwięk przestrzenny z funkcją śledzenia ruchu głowy, który współpracuje z aplikacją Huawei Music , zapewniając wrażenie koncertu na żywo.

Skuteczna redukcja hałasu i czystość rozmów

Słuchawki wykorzystują mikrofon kostny oraz wielokanałową redukcję szumów, eliminując hałas do 95 dB oraz skutecznie filtrując dźwięki wiatru o prędkości do 8 m/s. Dzięki temu rozmowy pozostają wyraźne nawet w hałaśliwym otoczeniu, takim jak imprezy czy place budowy. Tryb lekkiej redukcji szumów dostosowany do półotwartej konstrukcji pomaga minimalizować odgłosy w biurach, kawiarniach i na placach miejskich.