Honor prezentuje nowy tablet. To Honor Pad X9a

Rok temu Honor wprowadził do Polski trzy swoje tablety. W ten sposób w sprzedaży znalazły się Honor Pad 8, Honor Pad 9 i Honor Pad 9X. Teraz do rodziny tabletów firmy Honor dołączy tablet Honor Pad 9Xa. Pojawił się on właśnie w Malezji.

Honor Pad 9Xa pojawia się w Malezji

Nowy tablet ma przekątną wyświetlacza LCD 11,5 cala , jego odświeżanie to 120 Hz . Trzeba tu również wspomnieć o jasności maksymalnej 400 nitów . Sercem nowego urządzenia jest natomiast układ Qualcomm Snapdragon 685 . W przypadku pamięci klient dostanie 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny to 8 Mpix, a przedni 5 Mpix.

Akumulator ma 8300 mAh co jest dużym wzrostem w przypadku do modelu Honor Pax X9. Tam widzieliśmy bowiem 7250 mAh. Będzie można go naładować dzięki technologii 35 W, co jest całkiem dobrym wynikiem jak na tablet. Systemem operacyjnym jest Android 15 z nakładką MagicOS 9.0. Niestety nie uświadczymy łączności LTE.