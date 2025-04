Honor GT Pro to potwór z podkręconym Snapdragonem 8 Elite. Bije rekordy

Honor GT Pro napędzany jest przez podkręcony układ Snapdragon 8 Elite (Leading Edition), w którym główny rdzeń Oryon CPU rozpędza się aż do 4,47 GHz, a procesor grafiki osiąga 1,2 GHz. Układ SoC wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X Ultra i do 1 TB pamięci masowej w najnowszym standardzie UFS 4.1, co czyni nowy model jednym z najmocniejszych smartfonów na rynku. Producent przechwala się, że dzięki temu połączeniu Honor GT Pro osiąga ponad 3,44 mln punktów w teście AnTuTu.