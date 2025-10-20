Honor 500 Pro z aparatem 200 Mpix będzie nowym pogromcą średniaków
Po premierze flagowej serii Magic8 Honor nie zwalnia tempa i już szykuje kolejną serię smartfonów – tym razem z dobrze wyposażonej średniej półki. Honor 500 Pro zapowiada się niezwykle obiecująco.
Na chińskim rynku dopiero co zadebiutowały flagowce Honor Magic8 oraz Magic8 Pro z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5, a tymczasem w sieci pojawiają się już pierwsze informacje o kolejnych seriach producenta. Według najnowszych doniesień Honor przygotowuje dwie nowe linie – Honor 500 oraz Honor GT 2, z których szczególnie interesująco zapowiada się model Honor 500 Pro.
Jak donosi znany leakster Digital Chat Station na platformie Weibo, Honor 500 Pro ma otrzymać układ Snapdragon 8 Elite oraz potrójny zestaw aparatów z jednostką główną 200 Mpix. Zastosowany sensor ma mieć rozmiar 1/1.4 cala. Obok niego znajdzie się aparat 64 Mpix (OmniVision OV64B) z teleobiektywem peryskopowym, pozwalającym uzyskać 3-krotny zoom optyczny. Szczegóły dotyczące aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym nie zostały jeszcze ujawnione.
Źródła zbliżone do Honora sugerują też, że 500 Pro będzie kolejnym w ostatnim czasie smartfonem z dużym akumulatorem. Model z poprzedniej generacji, Honor 400 Pro, w chińskim wariancie dysponował baterią o pojemności 7200 mAh – nowe urządzenie może więc powtórzyć ten wynik lub zaoferować jeszcze większe ogniwo. Niestety, na rynki globalne, w tym do Polski dotarł wariant z mniejszym akumulatorem 5300 mAh, jednak tym razem, pod wpływem konkurencji, Honor może już nie robić takich rozgraniczeń.
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że premiera serii Honor 500 odbędzie się w drugiej połowie listopada w Chinach. Jeżeli to się potwierdzi, producent mocno przyspieszy, bo poprzednia generacja, Honor 400, zadebiutowała w Chinach w czerwcu, więc zaledwie 6 miesięcy przed spodziewaną premierą pięćsetki. Niezależnie od daty debiutu, warto zwrócić uwagę na ten model, bo zapowiada się na smartfon o specyfikacji do niedawna jeszcze flagowej, ale w bardziej przystępnej cenie.