Sprzęt

Honor 500 Pro z aparatem 200 Mpix będzie nowym pogromcą średniaków

Po premierze flagowej serii Magic8 Honor nie zwalnia tempa i już szykuje kolejną serię smartfonów – tym razem z dobrze wyposażonej średniej półki. Honor 500 Pro zapowiada się niezwykle obiecująco.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:31
Na chińskim rynku dopiero co zadebiutowały flagowce Honor Magic8 oraz Magic8 Pro z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5, a tymczasem w sieci pojawiają się już pierwsze informacje o kolejnych seriach producenta. Według najnowszych doniesień Honor przygotowuje dwie nowe linie – Honor 500 oraz Honor GT 2, z których szczególnie interesująco zapowiada się model Honor 500 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak donosi znany leakster Digital Chat Station na platformie Weibo, Honor 500 Pro ma otrzymać układ Snapdragon 8 Elite oraz potrójny zestaw aparatów z jednostką główną 200 Mpix. Zastosowany sensor ma mieć rozmiar 1/1.4 cala. Obok niego znajdzie się aparat 64 Mpix (OmniVision OV64B) z teleobiektywem peryskopowym, pozwalającym uzyskać 3-krotny zoom optyczny. Szczegóły dotyczące aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym nie zostały jeszcze ujawnione.

Źródła zbliżone do Honora sugerują też, że 500 Pro będzie kolejnym w ostatnim czasie smartfonem z dużym akumulatorem. Model z poprzedniej generacji, Honor 400 Pro, w chińskim wariancie dysponował baterią o pojemności 7200 mAh – nowe urządzenie może więc powtórzyć ten wynik lub zaoferować jeszcze większe ogniwo. Niestety, na rynki globalne, w tym do Polski dotarł wariant z mniejszym akumulatorem 5300 mAh, jednak tym razem, pod wpływem konkurencji, Honor może już nie robić takich rozgraniczeń.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że premiera serii Honor 500 odbędzie się w drugiej połowie listopada w Chinach. Jeżeli to się potwierdzi, producent mocno przyspieszy, bo poprzednia generacja, Honor 400, zadebiutowała w Chinach w czerwcu, więc zaledwie 6 miesięcy przed spodziewaną premierą pięćsetki. Niezależnie od daty debiutu, warto zwrócić uwagę na ten model, bo zapowiada się na smartfon o specyfikacji do niedawna jeszcze flagowej, ale w bardziej przystępnej cenie.

Zobacz: Honor 400 i Honor 400 Pro debiutują w Polsce. Są prezenty na start

telepolis
honor Honor 500 Pro Honor 500
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Playfuldroid