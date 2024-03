Lekkie i wygodne słuchawki. Hama wprowadza na rynek Passion Chop

Hama wypuściła nowe bezprzewodowe słuchawki z ładowaniem indukcyjnym. Bardziej bezprzewodowo już się nie da.

Hama, czyli marka znana m.in. z produkcji urządzeń audio wypuściła na rynek nowe słuchawki bezprzewodowe. Ważą zaledwie 4 gramy i wytrzymują nawet do 4 godzin na jednym ładowaniu. W pakiecie dostajemy etui z wbudowanym powerbankiem, które można podładować indukcyjnie.

Hama Passion Chop — małe pchełki z ładowaniem indukcyjnym

Jeżeli szukasz małych, lekkich słuchawek bezprzewodowych z mocną baterią powerbankiem w formie etui, to Hama ma dla ciebie propozycję. W zestawie z Passion Chop dostajemy nie tylko etui, ale też kabel i ładowarkę bezprzewodową, więc sami możemy wybrać, czy wolimy je ładować indukcyjnie, czy przewodowo. Etui zostało zaopatrzone w diodę LED, która informuje użytkownika o procesie ładowania.

Słuchawki łączą się poprzez technologię Bluetooth 5.0, co daje nam do 10 metrów zasięgu. W dodatku utwory możemy wybierać za pomocą panelu dotykowego, stukając komendy w jedną ze słuchawek. Nie zabrakło tu mikrofonu do prowadzenia rozmów ani wsparcia dla asystentów głosowych Google i Siri. Słuchawki uzyskały certyfikat IPX4, dzięki czemu są odporne na działanie potu i deszczu.

Najważniejsze cechy słuchawek Passion Chop:

Bluetooth w wersji 5.0

Pasmo częstotliwości: 2402 - 2480 MHz

Zakres częstotliwości słuchawki: 20 Hz - 20 kHz

Zakres częstotliwości mikrofon 100 Hz - 5 kHz

Czułość słuchawek: 92 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -42 dB ± 3 dB

Impedancja słuchawek: 32 Ω

Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

WBCV ≥ 75mV

Pojemność baterii: każda słuchawka 45 mAh, a etui 300 mAh

Słuchawki Hama Passion Chop można kupić już teraz w cenie detalicznej 179,90 zł.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne