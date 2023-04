Lubiany głośnik w nowej edycji. Hama wraca z Twin 3.0

Hama wraca z najnowszą odsłoną swojego nietypowego głośnika mobilnego, który jednym ruchem ręki można zamienić na dwie w pełni niezależne od siebie bliźniacze konstrukcje. Model Twin 3.0 oferuje łącznie 30 W mocy i wodoszczelność klasy IP67, a jest w stanie grać nieprzerwanie przez 10 godzin, nie zabrakło zestawu głośnomówiącego i funkcyjnych lampek LED.

Hama w ostatnim czasie bombarduje rynek sprzętem audio z nietypowymi cechami. Sam nie tak dawno recenzowałem ich głośniko-słuchawki Hama Passion Turn, które po wywróceniu nauszników w drugą stronę stawały się mobilnym głośnikiem. Teraz producent prezentuje nie mniej ciekawe rozwiązanie.

Podwójne uderzenie dźwięku

Ze względu na sporą muzyczną wydajność, Hama Twin 3.0 nie jest kieszonkową konstrukcją, ale daleko mu też do niewygodnej w przenoszeniu elektronicznej kolubryny. Ma 21 cm wysokości, 8,4 cm szerokości i tyle samo głębokości, zaś jego waga wynosi 865 gramów. Bez problemu można go chwycić w jedną dłoń. Obudowa ma okrągły kształt i pokryta jest elastyczną, silikonową zdejmowaną zakładką w formie rękawa.

Na spodzie obu połówek obudowy znajdziemy antypoślizgowe, gumowe nóżki. Sam głośnik i pokrowiec są utrzymane w białym kolorze. Z boku korpusu znajdziemy wystające przyciski do sterowania podstawowymi funkcjami sprzętu — głośność, odtwarzanie/pauza, a także następy/poprzedni utwór. Twin 3.0 paruje się z urządzeniem docelowym, np. smartfonem, tabletem czy laptopem, oczywiście poprzez technologię Bluetooth. A konkretniej jest to wersja 5.0, co przekłada się na 10 m zasięgu.

Głośnik mobilny może pochwalić się maksymalną mocą rzędu 30 W (2 × 15 W), co powinno zupełnie wystarczyć do nagłośnienia domowej lub plenerowej imprezy. Głównym atutem sprzętu jest sposób zaprojektowania. Wystarczy jednym szybkim ruchem ręki przekręcić połówki głośnika, a w dłoniach będziemy trzymać już dwa osobne głośniki. Każdy z nich jest zaopatrzony we własną baterię litowo-jonową o pojemności 2000 mAh.

Zobacz: Lidl da ci 250 zł na zakupy. Tak promuje swój hit

Zobacz: AMD wbija NVIDII szpilę. Chodzi o nowe karty graficzne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe