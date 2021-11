Pamięci RAM o taktowaniu aż 7000 MHz? Dla DDR5 to żaden problem

Firma G.Skill zaprezentowała niesamowite pamięci DDR5. Nowe modele z serii Trident Z mają taktowanie aż 7000 MHz i opóźnienia na poziomie CL40.

G.Skill Trident Z5 to nowe pamięci DDR5. Kilka dni temu pisałem o modelach z taktowaniem aż 6600 MHz, co było rekordem dla fabrycznie podkręconych modułów. To już nieaktualne, bo marka zaprezentowała nowe modele, których zegar został ustawiony aż na 7000 MHz przy opóźnieniach na poziomie CL40-40-40-76.

Pamięci DDR5 o tatkowaniu aż 7000 MHz

Takie taktowanie w fabrycznie podkręconych modelach zaskakuje. Co prawda pamięci DDR5 w teorii mają osiągać ponad 8000 MHz, ale chyba mało kto spodziewał się, że takie zegary będą osiągalne już na starcie życia nowych modułów. Do tej pory takie taktowania były osiągalne dla pamięci DDR4 jedynie przy zastosowaniu chłodzenia za pomocą ciekłego azotu, co pokazuje, jak duży postęp dokonał się za sprawą nowej generacji pamięci.

Firma G.Skill oddana jest opracowaniu najszybszej możliwej pamięci DDR5 dla najnowszych procesorów Intel Core 12. generacji oraz płyt głównych z chipsetem Z690. Dzisiaj G.Skill z dumą ogłoszania osiągnięcie ekstermalnej prędkości DDR5-7000 przy zachowaniu niskiego opóźnienia CAS na poziomie CL40-40-40-76. Moduły pamięci, które osiągnęły to monumentalne osiągnięcie, są zbudowane z wysokowydajnych układów Samsung DDR5 i okazały się stabilne w testach Memtest.

- powiedział Tequila Huang, wiceprezes G.Skill.

Pamięci G.Skill Trident Z5 o tak wysokim taktowaniu będą początkowo dostępne w dwukanałowy zestawie o pojemności 32 GB (2 × 16 GB). Są to w tym momencie najszybsze moduły na rynku.

Źródło zdjęć: G.Skill

Źródło tekstu: wccftech