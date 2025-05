Google rozstaje się z Samsungiem na lata. Nowa umowa na układy Tensor

O tym, że Tensor G5 , czyli układ SoC, który trafi do serii telefonów Google Pixel 10 , będzie produkowany nie przez Samsunga, a przez TSMC , wiadomo już od dwóch miesięcy . Jak się jednak okazuje, współpraca Google’a z tajwańskim producentem obejmie dłuższy czas, nawet do pięciu lat.

Informacje te jako pierwsze podał serwis DigiTimes, który donosi, że wysocy rangą przedstawiciele Google z USA odwiedzili niedawno siedzibę TSMC na Tajwanie, by omówić szczegóły produkcji chipów. Współpraca obu stron ma być zaplanowana przynajmniej do lat 2028-2029 – podaje DigiTimes. Jeśli partnerstwo z TSMC faktycznie się potwierdzi, nowe układy Tensor mogą stać się sercem urządzeń Pixel aż do serii Pixel 14.