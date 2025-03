Google Pixel 9a jeszcze niezaprezentowany, a już przetestowany

Pixel 9a – pierwsza recenzja już na YouTube

Jednym z najważniejszych materiałów, który wyciekł do sieci, jest pełna recenzja nadchodzącego Pixela 9a. Film pochodzi z kanału The Mobile Central i trwa sześć minut, prezentując urządzenie z każdej strony. Autor porównuje nowy model do innych smartfonów oraz pokazuje interfejs użytkownika, co daje widzom szczegółowy wgląd w działanie telefonu.