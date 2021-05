Gigabyte pokazał płytę główną Z590 za ponad 6 tys. zł

Gigabyte zaprezentował nową płytę główną Z590 AORUS Xtreme Waterforce. Najbardziej szokująca w tym modelu jest cena, która - po przeliczeniu na złotówki - wynosi około 6 tys. zł.

Gigabyte Z590 AORUS Xtreme Waterforce to nowa płyta w ofercie tego producenta. Oficjalna prezentacja odbyła się już mniej więcej 2 miesiące temu, ale wtedy nie poznaliśmy ceny tego modelu. Teraz płyta trafiła w końcu do sprzedaży i już wiemy, ile trzeba za nią zapłacić. Kwota nie jest mała, bowiem zakup Gigabyte Z590 AORUS Xtreme Waterforce wiąże się z uszczupleniem stanu konta o 1,6 tys. dolarów, czyli około 6 tys. zł.

Gigabyte Z590 AORUS Xtreme Waterforce za 6 tys. zł

Czemu Gigabyte Z590 AORUS Xtreme Waterforce kosztuje aż tyle? Już sama nazwa wskazuje, że jest to płyta wyposażona w chłodzenie wodne. Najważniejszym elementem jest ogromny monoblok, który pokrywa większą część płyty głównej (procesor, sekcję zasilania, chipset, a nawet dyski NVMe SSD). Na nim producent umieścił między innymi dwa ekrany LED, które w czasie rzeczywistym pokazują temperaturę procesora oraz cieczy krążącej w systemie. Z jednej strony daje to jasną informację na temat działania komputera, a z drugiej strony jest elementem ciekawego designu.

Oprócz tego płyta wyposażona jest w 20+1-fazową sekcję zasilania VRM 100A, a także wbudowany mechanizm wykrywania wycieków w systemie chłodzenia. Ten po raz pierwszy pojawił się w modelu Z590 Xtreme Waterforce, a teraz trafił również do Gigabyte Z590 AORUS Xtreme Waterforce. Model ten kosztuje 1600 dolarów, czyli około 6 tys. złotych, co prawdopodobnie czyni go jedną z najdroższych płyt głównych do komputerów konsumenckich.

