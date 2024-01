Nowy monitor Aorusa to mokry sen każdego gracza

Firma Gigabyte, pod swoją gamingową marką Aorus, zaprezentowała nowy monitor, który powinien być marzeniem każdego gracza. Model FO32U2P ma wszystko, czego potrzebuje prawdziwy gamer.

Niedawno zakończone targi CES 2024 obfitowały w nowe modele monitorów dla graczy. Jednym z nich jest model Aorus FO32U2P, który pod względem parametrów ma wszystko to, czego powinien potrzebować gracz. Z taką specyfikacją powinien wystarczyć na lata.

Aorus FO32U2P

Zacznijmy od tego, że Aorus FO32U2P to 32-calowy monitor QD-OLED o rozdzielczości 4K Ultra HD i odświeżaniu 240 Hz. Producent deklaruje przy tym 99-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3. Ekran otrzymał też certyfikaty VESA ClearMR 13000 oraz VESA DisplayHDR True Black 400. Czas reakcji to z kolei 0,03 ms.

Jednak to, co jest w nim najważniejsze, to obecność złącza DisplayPort 2.1 z UHBR20. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie sygnału 80 Gb/s (cztery linie po 20 Gb/s) bez DSC. Co prawda na ten moment tylko karty AMD obsługują ten standard (w wersji UHBR13,5), ale pod koniec roku powinny zadebiutować modele z serii RTX 50 i one również mają mieć złącza DP 2.1.

Szkoda, że na razie nie znamy ani ceny, ani daty premiery. W przypadku tej drugiej prawdopodobnie możemy liczyć na pierwszą połowę 2024 roku. Natomiast cena na pewno będzie wysoka. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

Źródło zdjęć: Gigabyte Aorus

Źródło tekstu: Tom's Hardware