Ten monitor chciałbyś mieć. To OLED, ale nie ma się wypalać

Firma Gigabyte, pod gamingową marką Aorus, zaprezentowała nowy monitor OLED dla graczy. Producent twierdzi, że z problemem wypalania matrycy poradzi sobie AI.

Aorus CO49DQ to nowy monitor w ofercie firmy Gigabyte. Jest to model skierowany do graczy, który wyposażony jest w matrycę OLED. Niedawne testy pokazały, że wciąż tego typu panele mają problem z wypalaniem. W tym wypadku ma temu zapobiec sztuczna inteligencja.

Gigabyte Aorus CO49DQ

Gigabyte twierdzi, że monitor Aorus CO49DQ korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które mają zminimalizować ryzyko wypalania matrycy OLED. Chociaż brzmi to górnolotnie, to w rzeczywistości prawdopodobnie nie różni się specjalnie od tego, co od dawna producenci stosują w telewizorach. Opis OSD zdradza, że to takie rozwiązania, jak między innymi przesuwanie pikseli czy też przyciemnianie logo.

Jeśli chodzi o specyfikację, to Aorus CO49DQ wyposażony jest w 49-calową matrycę QD-OLED o rozdzielczości 5120 × 1440 pikseli i zakrzywieniu wynoszącym 1800R. Oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz oraz czas reakcji 0,03 ms (między odcieniami szarości). Poza tym obsługuje 10-bitowe kolory i ma w 99 proc. pokrywać paletę barw DCI-P3. Monitor otrzymał też certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400.

Jeśli chodzi o pozostałe wyposażenie, to mamy tutaj dwa złącza HDMI 2.1 z obsługą CEC, DisplayPort 1.4 z HBR3, USB-C z DisplayPort i PowerDelivery 18 W oraz dwa tradycyjne złącza USB 3.2. Nie brakuje też wyjścia słuchawkowego, a także głośników o mocy 5 W. W razie potrzeby monitor jest zgodny z VESA 100 × 100, więc można go powiesić na ścianie lub ramieniu.

Data premiery i cena nie zostały jeszcze ujawnione.

