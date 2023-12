Ten RTX 4090 miał być rewolucją, a jest wtopa

Acer stworzył kartę graficzną GeForce RTX 4090, która ma wbudowane chłodzenie cieczą. Zapowiadało się na rewolucję, a wyszła wtopa.

Acer na targach Computex 2023 zaprezentował rewolucyjną kartę graficzną GeForce RTX 4090. Ta nie tylko ma standardowe chłodzenie powietrzem w postaci dwóch wentylatorów, ale dodatkowo ma wbudowane chłodzenie wodne. Zapowiadało się dobrze, a wyszło słabo.

Chłodzony cieczą RTX 4090 zawodzi

Początkowo wydawało się, że pomysł Acera to jedynie pokaz możliwości. Jednak firma postanowiła wprowadzić ten model do sprzedaży. Co prawda nie jest on odstępny do kupienia jako osoby model, a jedynie w gotowych zestawach komputerowych, ale pomysł na hybrydowe chłodzenie wydawał się ciekawy. Wydawał, bo w rzeczywistości wyszło wręcz fatalnie.

Serwis KitGuru otrzymał możliwość przetestowania karty graficznej i wypada ona bardzo słabo. Chłodzenie hybrydowe kompletnie nie spełnia swojej roli. Karta nie tylko jest głośniejsza od swoich standardowych rywali, ale wypada też najgorzej pod względem osiąganych temperatur.

To, co w teorii powinno być jej najmocniejszym elementem, okazało się w rzeczywistości największą słabością. Acer, pod obciążeniem, dobijał aż do 85 st. Celsjusza na rdzeniu i aż 91 st. Celsjusza dla pamięci VRAM, co prowadziło do thermal throttlingu. Nic dziwnego, że karta nie jest dostępna w normalnej sprzedaży. Pełny test możecie obejrzeć poniżej:

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: KitGuru