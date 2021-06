Genesis Neon 750 RGB - nowe tanie słuchawki dla graczy

Genesis Neon 750 RGB to nowe, flagowe słuchawki dla graczy w ofercie polskiej marki. Producent przekonuje, że zastosował w nich materiały klasy premium, które przekładają się na wysoką jakość i wygodę użytkowania.

Genesis Neon 750 RGB to nowe słuchawki w ofercie marki, które zarazem stają się flagowym, czyli najlepszym modele w portfolio Genesisa. Producent deklaruje, że pałąk oraz nauszniki obszyte są skórką premium, która ma gwarantować wysoką wygodę użytkowania. Pamiętajcie jednak, że to zapewnienia marki Genesis, więc z oceną lepiej poczekać do pierwszych testów.

Genesis Neon 750 RGB - nowe słuchawki dla graczy

Słuchawki Genesis Neon 750 RGB wyposażone są w 50-milimetrowe przetworniki, które powinny gwarantować przynajmniej przyzwoitą jakość dźwięku. Ich pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz, a impedancja to 20 Ohm. Sterowanie urządzenie odbywa się za pomocą pilota, który umieszczony jest na kablu słuchawek. Za jego pomocą można zmieniać tryb podświetlenia RGB, zmieniać głośność czy też wyciszyć mikrofon. Ten ostatni jest odłączany, więc jeśli nie chcemy go używać, to nie będzie nam przeszkadzał w trakcie grania.

Słuchawki łączą się z komputerem za pomocą 4-polowej wtyczki minijack 3,5 mm, ale w zestawie znajduje się również rozgałęzienie na dwa złącza 3-polowe. Co ciekawe, Neon 750 RGB wymagają również podłączenia do portu USB, który w tym przypadku dostarcza wymagane zasilanie. Całkowita długość przewodu wraz z przejściówką to 2,5 metra. Genesis Neon 750 RGB trafią do sprzedaży w najbliższych dniach w rekomendowanej cenie 229 zł.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: Genesis