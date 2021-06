Razer Hammerhead True Wireless X to nowe słuchawki TWS dla graczy

Razer zaprezentował nową generację swoich słuchawek TWS dla graczy. Razer True Wireless X oprócz gamingowego designu wyróżniać się mają wyjątkowo niskimi opóźnieniami.

Słuchawki TWS i gaming - dziwne połączenie, prawda? A jednak w ofercie firmy Razer pojawił się właśnie nowy produkt tego typu. Razer Hammerhead True Wireless X to słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które, jak deklaruje producent, zoptymalizowane zostały specjalnie z myślą o graniu.

Razer Hammerhead True Wireless X posiadają na pokładzie przetwornik dynamiczny o średnicy 13 mm, natomiast łączność odbywa się z wykorzystaniem standardu Bluetooth 5.2 oraz kodeków SBC i AAC. A na czym polega wspomniana wcześniej optymalizacja pod kątem grania? Otóż producent chwali się, że wyposażył swój nowy produkt w dedykowany tryb gamingowy, w którym opóźnienia zredukowane mają być do raptem do 60 ms.

Oczywiście mamy do czynienia ze sprzętem Razera, więc nie powinno dziwić, że Hammerhead True Wireless X wyposażono w podświetlenie LED, aczkolwiek tym razem tylko w jednym kolorze (coś w końcu trzeba zostawić na kolejną generację, prawda?). Jeśli chodzi natomiast o czas pracy na jednym ładowaniu, słuchawki mają wytrzymać jednorazowo 6 do 7 godzin (zależnie od tego, czy mamy włączone podświetlenie) oraz odpowiednio dodatkowe 18 do 21 godzin po uwzględnieniu akumulatora w etui.

Razer Hammerhead True Wireless X można już kupić w oficjalnym sklepie producenta, gdzie zapłacimy za nie 89,99 euro (ok. 400 zł).

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer