Garmin inReach Mini 3 Plus wyśle zdjęcia i głosówki bez sieci

Urządzenie stworzono z myślą o zapewnieniu dodatkowego poczucia bezpieczeństwa podczas wypraw poza zasięgiem sieci komórkowej. W razie nagłego wypadku użytkownicy mogą wysłać interaktywną wiadomość SOS do centrum Garmin Response. Długi czas pracy baterii, który wynosi do 330 godzin w trybie rejestrowania pozycji co 10 minut, pozwala na używanie inReach Mini 3 Plus podczas wielodniowych wypraw.

Po aktywacji sygnału SOS inReach Mini 3 Plus wyśle interaktywną wiadomość do centrum Garmin Response, gdzie przez całą dobę dostępny jest zespół wykwalifikowanych koordynatorów. Podczas akcji można przesyłać zdjęcia i wiadomości głosowe, umożliwiając koordynatorom dokładniejsze poznanie szczegółów sytuacji awaryjnej. Koordynatorzy skomunikują się z użytkownikiem, wskazanymi kontaktami alarmowymi, służbami ratowniczymi oraz lokalnymi jednostkami, aby zapewnić pomoc dostosowaną do sytuacji.

Garmin inReach Mini 3 Plus wyposażony jest w ekran dotykowy (kolorowy MIP, 1,9 cala, 306 x 230) pozwalający napisać do znajomych czy rodziny szybką wiadomość (do 1600 znaków), korzystając przy tym z emoji i reakcji. Większa grupa użytkowników może się komunikować za pomocą czatu grupowego.

Wiadomości głosowe wysyłane za pomocą inReach Mini 3 Plus mogą mieć do 30 sekund. Nie potrzeba do tego zasięgu sieci komórkowej. Urządzenie pozwala również odbierać głósówki i jeśli ze względu na warunki nie jest możliwe ich odsłuchanie, można skorzystać z transkrypcji takiej wiadomości na tekst bezpośrednio na urządzeniu. Korzystając z aktywnej subskrypcji usług satelitarnych inReach i funkcji LiveTrack użytkownik może łatwo udostępniać swoją lokalizację znajomym i rodzinie.

inReach Mini 3 Plus działa w ekstremalnych temperaturach, ma odporną konstrukcję i klasę wodoszczelności IP67. Po sparowaniu z aplikacją Garmin Explore na telefonie można planować trasy, korzystać z nawigacji, a nawet wrócić do punktu wyjścia po własnym śladzie.