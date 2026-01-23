Garmin tactix 8 Cerakote – niezniszczalny smartwatch taktyczny. 29 dni pracy

Głównym wyróżnikiem tego modelu jest powłoka Cerakote. To zaawansowana ceramiczno-polimerowa warstwa ochronna, którą Garmin nanosi na tytanową ramkę zegarka metodą natryskową z późniejszym wypaleniem w wysokiej temperaturze. Cerakote zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie, korozję i działanie substancji chemicznych – właściwości kluczowe dla sprzętu używanego w ekstremalnych warunkach terenowych i podczas operacji wojskowych. Z czasem powłoka nabiera charakterystycznego, zużytego wyglądu, przez co każdy egzemplarz zegarka staje się niepowtarzalny. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: slate gray (szary łupkowy) i olive drab (oliwkowa zieleń).

Zegarek ma wymiary 51 x 51 x 14,7 mm, wyposażono go w 1,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli, chroniony szafirową soczewką. Koperta wykonana jest z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym z tytanową tylną pokrywą i tytanową ramką pokrytą Cerakote. Wodoszczelność sięga 40 metrów, co pozwala na nurkowanie z akwalungiem i freediving.

Wbudowana wielokolorowa latarka LED oferuje białe i zielone światło, przy czym w trybie noktowizji można przyciemnić zielone światło lub całkowicie wyłączyć wyświetlacz, aby zminimalizować widoczność w ciemnościach.

Tactix 8 Cerakote oferuje szereg specjalnych funkcji dla wojska, służb i fanów surwiwalu. Zegarek umożliwia projekcję punktów orientacyjnych, oferuje profil aktywności rucking z możliwością wprowadzenia wagi plecaka oraz zawiera kalkulator balistyczny Applied Ballistics Ultralight do obliczeń strzeleckich na długich dystansach. Dostępna jest również aplikacja mobilna AB Quantum do zarządzania profilami i celami. Tryb ukrycia wyłącza wszystkie sygnały bezprzewodowe, jednocześnie rejestrując dystans i dane biometryczne bez zapisywania lokalizacji GPS.

Garmin tactix 8 Cerakote wykorzystuje wielopasmowy GPS z technologią SatIQ oraz wbudowane czujniki: 3-osiowy kompas, żyroskop i wysokościomierz barometryczny. Zawiera wgrane mapy TopoActive z konturami terenu dla wielu kontynentów, mapy CourseView dla ponad 43 000 pól golfowych oraz mapy SkiView dla ponad 2000 kurortów narciarskich. Funkcja nawigacji bezpośredniej pozwala na nawigację do punktów w globalnej bazie danych lotniczych, a raporty pogodowe obejmują dane METAR, TAF i radar NEXRAD.

Bateria w trybie smartwatcha wytrzymuje do 29 dni, co znacząco redukuje potrzebę ładowania podczas długotrwałych misji. Poza zastosowaniami taktycznymi zegarek oferuje liczne funkcje sportowe: plany treningowe siłowe dopasowane do konkretnych dyscyplin, śledzenie wytrzymałości w czasie rzeczywistym oraz monitoring zdrowia – Body Battery, Pulse Ox i detekcję snu łącznie z drzemkami.