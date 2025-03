Samsung Galaxy Ring za pół ceny. Jest jeden warunek

Samsung przygotował promocję na zakup inteligentnego pierścienia Galaxy Ring – urządzenia, które pozwala w dyskretny sposób monitorować aktywność. Decydując się na zakup Galaxy Ring do 2 marca, drugi pierścień można zakupić 50% taniej. Samsung przekonuje, że to idealny moment, by podzielić się nowoczesnym gadżetem z bliską osobą.