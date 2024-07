Ostrzeżenie dla Gigabyte, ASRock i Zotac. Chodzi o gwarancje

Firmy Gigabyte, ASRock i Zotac otrzymały ostrzeżenie z powodu obowiązujących u nich warunków gwarancji.

Każdy producent udziela gwarancji na swoje sprzęty. Ma to być zapewnienie dla klienta, że urządzenie posłuży przez określony czas, a nawet jeśli się zepsuje, to zostanie naprawione. Takie gwarancje muszą spełniać określone w danym kraju przepisy. W przypadku firm Gigabyte, ASRock i Zotac tak nie jest, więc otrzymały one ostrzeżenie.

Gigabyte, ASRock i Zotac, a gwarancje

Wymienione firmy otrzymały listy od Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Amerykańskim urzędnikom nie podobają się zapisy w umowach gwarancyjnych, które łamią Magnuson-Moss Warranty Act. Chodzi przede wszystkim o nakładanie warunków na swoje gwarancje w związku z korzystaniem z produktu lub usługi.

W przypadku firm Gigabyte oraz Zotac chodzi między innymi o tzw. plomby. Obie firmy w swoich warunkach gwarancji piszą, że jeśli naklejka zostanie zerwana lub w jakiś sposób naruszona, to gwarancja przestaje obowiązywać.

Z kolei firma ASrock ma następujący zapis w swojej umowie gwarancyjnej:

Gwarancja producenta będzie nieważna, jeśli produkty zostaną zmodyfikowane, uszkodzone lub w inny sposób naruszone, na przykład obudowa zewnętrzna zostanie otwarta lub dodatkowe opcjonalne części/komponenty zostaną zainstalowane/usunięte.

Zdaniem amerykańskich urzędników tego typu zapisy mają uniemożliwić konsumentom otwieranie ich urządzeń, co nie powinno być zabronione. Dlatego też do wszystkich trzech firm wysłano listy z ostrzeżeniem. Teraz mają 30 dni na zmodyfikowanie niekorzystnych dla klientów zapisów. Jeśli tego nie zrobią, to mogą otrzymać karę finansową.

