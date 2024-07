AMD było na skraju bankructwa. Uratowała ich jedna umowa

Jeszcze kilka lat temu AMD było na skraju bankructwa. Wielu ekspertów przewidywało, że firma upadnie do 2022 roku. Dzisiaj ma się dobrze, jak nigdy. Pomogła w tym konkretna współpraca.

Kilkanaście lat temu AMD nie było w najlepszej kondycji. Firma nie była w stanie konkurować z Intelem na rynku procesorów. Nie najlepiej było też w segmencie kart graficznych (Czerwoni w 2006 roku kupili ATI). Wyniki były fatalne i zdaniem wielu ekspertów do 2020 roku AMD miało zbankrutować. Czemu tak się nie stało?

AMD na skraju bankructwa

Ciekawy podgląd na tę sprawę daje Renato Fragale, czyli były współpracownik AMD. Jego zdaniem firmę uratowała jedna współpraca. Jaka? Chodzi konkretnie o Sony i PlayStation 4. AMD stworzyło SoC do konsoli, która na całym świecie sprzedała się w liczbie 117 mln. Tak ogromny sukces urządzenia pozwolił Czerwonym wyjść z dołka. Dzisiaj firma ma się lepiej niż kiedykolwiek, a jej produkty cieszą się rosnącym zainteresowaniem (głównie procesory).

Zarządzałem 15-osobowym zespołem ds. rozwoju produktu dla Sony PlayStation 4 (PS4), która do tej pory sprzedała się w ponad 91 milionów egzemplarzy. Jest to postrzegane jako jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć w historii AMD, które pomogło AMD uniknąć bankructwa.

- napisał na LinkedIn Renato Fragale, który w AMD zajmował pozycję Gaming Client PC Business Lead.

W tym samym czasie do sprzedaży trafił też Xbox One, który również wykorzystywał podzespoły AMD. Konsola Microsoftu też odegrała swoją rolę w ratowaniu firmy, ale nie tak dużą, jak Sony. Powód jest prosty. PS4 sprzedało się w liczbie około 117 mln egzemplarzy, a XOne około 58 mln (firma z Redmond nie zdradza oficjalnych danych, więc są to szacunki analityków rynku).

Źródło zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech