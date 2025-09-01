Sprzęt

Fresh ‘n Rebel Clam Ace 2 – słuchawki, które grają bez końca

Ponad 100 godzin muzyki na jednym ładowaniu, personalizacja dźwięku i skuteczne ANC – tak wygląda nowa propozycja Fresh ‘n Rebel. Holenderska marka wraca z modelem Clam Ace 2, który ma szansę mocno namieszać w świecie audio.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 WRZ 2025
0
Muzyka na własnych zasadach

Clam Ace 2 to nauszne słuchawki Bluetooth, które już na starcie wyróżniają się imponującą baterią. Producent deklaruje ponad 100 godzin pracy na jednym ładowaniu. To wynik, który zdejmuje z głowy codzienną troskę o kabel i gniazdko.

To jednak nie tylko kwestia czasu działania. Fresh ‘n Rebel postawił na personalizację i wygodę. Dzięki aplikacji My Sound możemy zmienić ustawienia korektora, dostosować przyciski, ograniczyć głośność czy nawet włączyć tryb oszczędzania energii.

ANC i tryb transparentny

Na pokładzie znalazła się adaptacyjna hybrydowa redukcja szumów, którą da się regulować w zależności od otoczenia. Kiedy chcemy odciąć się od hałasu – wystarczy jeden klik. Jeśli natomiast potrzebujemy słyszeć, co dzieje się wokół, do dyspozycji jest Ambient Sound Mode.

Producent nie zapomniał też o redukcji szumu wiatru i mikrofonach ENC. Zapewniają one wyraźne rozmowy w każdych warunkach.

Dźwięk dopasowany do ucha

Nowością jest funkcja Personal Sound by Audiodo. Wystarczy wykonać test słuchu w aplikacji, by stworzyć swój profil dźwiękowy. System wzmocni lub wyciszy odpowiednie częstotliwości, dostarczając bardziej naturalnego i szczegółowego brzmienia.

Obsługa słuchawek nie wymaga sięgania po telefon. Wystarczy pokrętło głośności i przyciski na nauszniku. Dzięki Multipoint Bluetooth, Clam Ace 2 można podłączyć jednocześnie na przykład do smartfona i laptopa. Z kolei czujnik noszenia automatycznie wstrzymuje odtwarzanie po zdjęciu słuchawek.

Dostępność i cena

Słuchawki Fresh ‘n Rebel Clam Ace 2 dostępne są w sześciu kolorach: Ice Grey, Pastel Pink, Dreamy Lilac, Dried Green, True Blue i Storm Grey. Cena w Polsce wynosi 399 zł.

telepolis
Fresh 'n Rebel Fresh ‘n Rebel Clam Ace 2 nowe słuchawki Fresh ‘n Rebel Fresh ‘n Rebel Clam Ace 2 cena
Zródła zdjęć: materiały prasowe
Źródła tekstu: materiały prasowe