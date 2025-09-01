Fresh ‘n Rebel Clam Ace 2 – słuchawki, które grają bez końca

Muzyka na własnych zasadach

Clam Ace 2 to nauszne słuchawki Bluetooth, które już na starcie wyróżniają się imponującą baterią. Producent deklaruje ponad 100 godzin pracy na jednym ładowaniu. To wynik, który zdejmuje z głowy codzienną troskę o kabel i gniazdko.

To jednak nie tylko kwestia czasu działania. Fresh ‘n Rebel postawił na personalizację i wygodę. Dzięki aplikacji My Sound możemy zmienić ustawienia korektora, dostosować przyciski, ograniczyć głośność czy nawet włączyć tryb oszczędzania energii.

ANC i tryb transparentny

Na pokładzie znalazła się adaptacyjna hybrydowa redukcja szumów, którą da się regulować w zależności od otoczenia. Kiedy chcemy odciąć się od hałasu – wystarczy jeden klik. Jeśli natomiast potrzebujemy słyszeć, co dzieje się wokół, do dyspozycji jest Ambient Sound Mode.

Producent nie zapomniał też o redukcji szumu wiatru i mikrofonach ENC. Zapewniają one wyraźne rozmowy w każdych warunkach.

Dźwięk dopasowany do ucha

Nowością jest funkcja Personal Sound by Audiodo. Wystarczy wykonać test słuchu w aplikacji, by stworzyć swój profil dźwiękowy. System wzmocni lub wyciszy odpowiednie częstotliwości, dostarczając bardziej naturalnego i szczegółowego brzmienia.

Obsługa słuchawek nie wymaga sięgania po telefon. Wystarczy pokrętło głośności i przyciski na nauszniku. Dzięki Multipoint Bluetooth, Clam Ace 2 można podłączyć jednocześnie na przykład do smartfona i laptopa. Z kolei czujnik noszenia automatycznie wstrzymuje odtwarzanie po zdjęciu słuchawek.

Dostępność i cena