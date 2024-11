Flagowe procesory przegrzewają się. Nvidia: zmieńcie szafę

Najnowsze chipy Nvidia Blackwell AI gotują się w serwerach. Klienci obawiają się o uruchomienie nowych centrów danych na czas — donosi Reuters powołując się na The Information.

Nvidia Blackwell AI przegrzewają się. Czy to szansa dla AMD?

Układy graficzne Blackwell przegrzewają się, gdy są połączone w serwerowych szafach zaprojektowanych do obsługi nawet 72 chipów. Nvidia podobno już kilkukrotnie zwracała się do dostawców z prośbą o przeprojektowanie szaf, by zapobiec problemom z przegrzewaniem, te jednak wciąż występują.

Nvidia zdaje się jednak nie widzieć żadnych problemów. Tak można przynajmniej wnioskować z oświadczenia przesłanego do agencji Reuters:

Nvidia współpracuje z wiodącymi dostawcami usług w chmurze jako integralną częścią naszego zespołu inżynieryjnego i procesów. Iteracje inżynieryjne są normalne i oczekiwane.

Układy graficzne Blackwell zadebiutowały w marcu tego roku. Ich masowa produkcja i fizyczna dostępność planowane były na II kwartał, jednak producent napotkał opóźnienia. Nvidia żyje przy tym obecnie w tak ścisłej symbiozie z gigantami takimi jak Meta, Google czy Microsoft, że każde opóźnienie czy wady przekładają się na opóźnienia we wdrażaniu nowych usług.

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: Reuters, The Information oprac. wł