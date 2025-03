Flagowa karta pamięci PNY z 512 GB w świetnej promocji. Zapłacisz za nią znacznie mniej

Jedną z nich jest seria Pro Elite od PNY . Karta ta świetnie sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych, czyli w kamerach, czy aparatach fotograficznych. Świetnie także będzie pasowała do dronów, czy konsol do gier . Natomiast jej stosunkowo niska, promocyjna cena sprawia, że także użytkownicy smartfonów nią nie pogardzą. W końcu to jedyne 169,99 zł .

PNY Pro Elite 512 GB

Model objęty promocją może się pochwalić pojemnością 512 GB pamięci. Spełnia ona normę prędkości zapisu wideo V30, co przekłada się na zapis treści nawet w 4K. Jeśli zaś chodzi o działanie gier i aplikacji z niej, to mamy klasę A2. Jeśli zaś chodzi o sam zapis i odczyt dużych plików, to jest to odpowiednio 90 MB/s i 100 MB/s. A wszystko to za jedyne 169,99 złotych.