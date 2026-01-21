Było 159 zł, a jest 59 zł. x-kom znów pozwmiatał

W jej ramach możecie kupić ładowarkę podróżną FIXED Slim Traveller za jej ułamek ceny. Tym samym, zamiast płacić 159 zł, zapłacicie jedynie 59 zł. Jej działanie? Bardzo proste: mamy tu składane wtyki standardu USA, na które można nałożyć jeden z dołączonych do zestawu adapterów: europejski, brytyjski lub australijski. Tym samym ładowarka ta sprawdzi się w dużej części świata, a jednocześnie pozwala na jej rozłożenie na dwie części i ciasne upakowanie.

FIXED Slim Traveller

Do dyspozycji mamy dwa porty: USB-A i USB-C, które wspierają technologię PD. Tym samym możemy ładować nią zarówno smartfon, jak i laptop. I to z dość sensowną mocą, ponieważ oferuje ona jej zapas do 65 W. A wszystko to za jedyne 59 zł.