Było 159 zł, a jest 59 zł. x-kom znów pozwmiatał
Podróże, zwłaszcza samolotem, mają to do siebie, że im lepiej się upakujemy w małym bagażu, tym lepiej dla nas. Tu do gry wchodzi nowa promocja z x-kom.
W jej ramach możecie kupić ładowarkę podróżną FIXED Slim Traveller za jej ułamek ceny. Tym samym, zamiast płacić 159 zł, zapłacicie jedynie 59 zł. Jej działanie? Bardzo proste: mamy tu składane wtyki standardu USA, na które można nałożyć jeden z dołączonych do zestawu adapterów: europejski, brytyjski lub australijski. Tym samym ładowarka ta sprawdzi się w dużej części świata, a jednocześnie pozwala na jej rozłożenie na dwie części i ciasne upakowanie.
FIXED Slim Traveller
Do dyspozycji mamy dwa porty: USB-A i USB-C, które wspierają technologię PD. Tym samym możemy ładować nią zarówno smartfon, jak i laptop. I to z dość sensowną mocą, ponieważ oferuje ona jej zapas do 65 W. A wszystko to za jedyne 59 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.