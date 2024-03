Zasilacz EVGA spalił 22 TB dysków w komputerze i to z winy producenta

Firma EVGA zaliczyła dużą wtopę. Jej zasilacz spalił dyski o pojemności 22 TB w komputerze klienta. Wszystkiemu winny jest producent.

Sytuacja jest mocno nietypowa. Na Reddicie opisał ją użytkownik o pseudonimie sgircys. Kupił on zasilacz marki EVGA, ale szybko zorientował się, że ma on problem z piszczącymi cewkami. Zgłosił się do producenta, który wysłał mu nowy egzemplarz. Wtedy zaczęły się problemy.

Zasilacz EVGA spalił 22 TB dysków

Firma zachowała się tak, jak należy i wysłała mężczyźnie nowy zasilacz. W teorii był to ten sam model, ale w nowszej rewizji ze zaktualizowanym układem pinów. No i to okazało się głównym problemem. O ile producent wysłał nowy zasilacz, to nie dołączył do niego nowych przewodów. Nieświadomy sgircys podłączył świeżutki egzemplarz za pomocą wcześniejszych kabli i stała się tragedia.

Komputer nie chciał się włączyć. Uruchomił się jedynie po odłączeniu wszystkich dysków SATA. Dopiero wtedy producent wysłał przewody przystosowane do nowej rewizji zasilacza. Jednak było już za późno.

Inny układ pinów na zasilaczu, w połączeniu ze starszymi kablami pod jeszcze inny rozkład, spowodował usmażenie dysków w komputerze. W sumie śmierć poniosły nośniki o łącznej pojemności 22 TB. Czemu aż tyle? Ponieważ był to komputer, który sgircys używał do pracy. Spaliły się wszystkie dyski SATA, które miał do niego podłączone. Co gorsze, firma odmówiła odkupienia nośników.

Nigdy nie spotkałem się z gwarancją, która oferowałaby pokrycie utraty danych lub kosztów związanych z ich odzyskaniem, a zgodnie z literą naszych warunków gwarancji, technicznie rzecz biorąc, nie pokrywamy również żadnych strat ani szkód poniesionych przez nasze produkty.

- napisał przedstawiciel EVGA w odpowiedzi na e-maila.

Sytuacja jest bardzo nietypowa i raczej trudno winić samego użytkownika, który nie został poinformowany, że leci do niego nowa rewizja zasilacza. Dowiedział się tego dopiero po czasie, gdy już było za późno. Szkoda też, że firma nie poczuwa się do odpowiedzialności, bo chociaż nie jest to zgodne z gwarancją, to w tej sytuacji jednak wypadałoby te dyski odkupić.

Zobacz: NVIDIA ogranicza dostępność kart graficznych. Powód jest oczywisty

Zobacz: Korzystasz ze Spotify na komputerze? Ta zmiana Cię ucieszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Keith Homan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware