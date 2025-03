Dziś kupisz ten 65-calowy telewizor OLED 4K aż 600 złotych taniej

LG OLED65C45LA

Jak już wyżej wspomniałem, jest to 65-calowy panel OLED od LG. Jego rozdzielczość to 4K, co jest obecnie standardem na rynku. Model ten z pewnością pokochają gracze. A to dlatego, że oferuje on odświeżanie do 144 Hz. To jednak nie wszystko. Na pokładzie znajdują się również takie technologie jak: Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), High Frame Rate (HFR), AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, HGiG (HDR Gaming Interest Group).