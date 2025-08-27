WD Blue SN5100 debiutuje. Dobra wydajność i duża pojemność

Jakiś czas temu doszło do podziału i Western Digital odpowiada teraz już tylko za HDD, zaś SanDisk znowu za SSD oraz karty pamięci. A tak się składa, że na rynek trafił właśnie nowy dysk od Amerykanów skierowany do graczy, twórców treści i profesjonalistów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dostajemy prędkości do 7,1 GB/s i aż 5 lat gwarancji

WD Blue SN5100 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na autorski kontroler SanDisk Polaris 3 oraz 218-warstwowe kości QLC NAND. Jest to propozycja bez pamięci DRAM.

Do wyboru są cztery warianty pojemności - 500 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Różnią się one dość dość zauważalnie wydajnością:

WD Blue SN5100 (500 GB) - do 6600 MB/s dla odczytu i do 5600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 660 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego;

WD Blue SN5100 (1 TB) - do 7100 MB/s dla odczytu i do 6700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 300 000 IOPS dla zapisu losowego;

WD Blue SN5100 (2 TB) - do 7100 MB/s dla odczytu i do 6700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 300 000 IOPS dla zapisu losowego;

WD Blue SN5100 (4 TB) - do 6600 MB/s dla odczytu i do 5600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, do 900 000 IOPS dla odczytu i do 1 100 000 IOPS dla zapisu losowego;