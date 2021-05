Powstał pierwszy dysk SSD do wydobywania nowej kryptowaluty Chia

Firma TeamGroup jako pierwsza wprowadza do swojej oferty dysk SSD przystosowany do wydobywania nowej kryptowaluty o nazwie Chia.

Od kilku tygodni jednym z ciekawszych tematów w świecie górników jest nowa kryptowaluta o nazwie Chia. Wywołuje ona niemałe emocje między innymi z powodu sposobu jej wydobywania. W przeciwieństwie do innych kryptowalut nie są wymagane wydajne karty graficzne czy koparki ASIC. Chię farmi się (ang. farming, a nie mining) za pomocą dysków, na których z dużą częstotliwością wykonywane są operacje zapisu i odczytu. Dlatego dyski nie tylko muszą być pojemne i szybkie, ale też wytrzymałe. Firma TeamGroup zaprezentowała pierwszy model SSD dedykowany wydobywcom Chia.

Dysk SSD do kopania kryptowaluty Chia

TeamGroup T-Create Expert PCIe SSD to nowe dyski półprzewodnikowe, które powstały właśnie z myślą o wydobywcach kryptowaluty Chia. Do sprzedaży trafią dwa modele o pojemności 1 oraz 2 TB. Producent deklaruje trwałość na poziomie 6000 TB w przypadku mniejszego wariantu oraz 12000 TB w przypadku modelu o pojemności 2 TB. Losowy odczyt i zapis to 180 oraz 140 tys. IOPS, a MTBF to z kolei 3 mln godzin. W testach ATTO oraz Cristal Disk Mark dyski uzyskują odpowiednio 3400 MB/s przy odczytywaniu i 3000 MB/s przy zapisywaniu danych. Co ważne, producent udziela na nie aż 12-letnie gwarancji (limitowanej).

TeamGroup zapewnia, że to w tym momencie najlepsze dyski SSD do wydobywania kryptowaluty Chia. Pod względem trwałości rzeczywiście prezentują się kilkukrotnie lepiej od standardowych modeli, więc coś może być na rzeczy. Póki co nie znamy jednak cen, ale te zapewne będą odpowiednio wywindowane. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.

