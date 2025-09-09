Dreame na IFA 2025: rewolucja w robotach sprzątających i nie tylko

Roboty sprzątające w nowej odsłonie

Dreame od lat jest kojarzone z innowacjami w kategorii robotów sprzątających. Podczas IFA 2025 marka potwierdziła tę pozycję, prezentując kilka przełomowych modeli. Seria Aqua10 z technologią AquaRoll i FluffRoll wprowadza mopowanie na jeszcze wyższy poziom, dbając o higienę i skuteczność czyszczenia. Z kolei system AutoSeal chroni dywany przed zamoczeniem, a ThermoHub czyści wałek wodą o temperaturze 100°C.

Prawdziwą nowością był jednak Matrix10 Ultra. To pierwszy na świecie robot, który w stacji dokującej sam dobiera i wymienia nakładki mopujące, dopasowując je do rodzaju pomieszczenia. Jeszcze większe emocje wzbudził Cyber10 Ultra, wyposażony w robotyczne ramię pozwalające podnosić drobne przedmioty i sprzątać trudno dostępne miejsca. Dreame zaprezentowało też model zdolny… wjeżdżać po schodach.

Wet&Dry i odkurzacze pionowe

Rodzina urządzeń Wet&Dry również zyskała nowe modele. H15 Pro FoamWash, stworzony z myślą o właścicielach zwierząt, korzysta z piany do walki z zabrudzeniami i zapachami. Dreame pokazało też pionowe odkurzacze mopujące T16 Ultra oraz H16 Pro Steam.

Inteligentne kosiarki i kamery

Dreame coraz śmielej wychodzi poza segment sprzątania wnętrz. Robot koszący A3 AWD otrzymał system nawigacji OmniSense 3.0 i EdgeMaster 2.0, a także napęd na cztery koła, dzięki czemu radzi sobie z trudnym terenem i krawędziami trawnika. Marka zadebiutowała też w segmencie kamer, stawiając na głęboką integrację AI w procesie rejestracji obrazu.

AGD, telewizory i klimatyzatory

Podczas berlińskich targów, Dreame po raz pierwszy zaprezentowało swoje urządzenia z segmentu dużego AGD. Pralki i suszarki serii L9 wykorzystują wyświetlacz wbudowany w pokrętło, lodówka FizzFresh oferuje wodę gazowaną prosto z drzwi i system NanoTi, a zmywarka Z6000 zmywa w temperaturze 75°C i ma klasę energetyczną A.

Dreame pokazało także klimatyzatory X-Wind z szerokim zakresem nawiewu i filtracją HEPA H13 oraz telewizor TV S100 z technologią Mini LED i wbudowanym soundbarem.

Dreame celuje szeroko

Targi IFA 2025 były jasnym sygnałem, że Dreame nie zamierza ograniczać się do jednego segmentu rynku. Roboty sprzątające nadal pozostają wizytówką marki, ale obok nich coraz mocniej rozpychają się sprzęty AGD, klimatyzatory, telewizory czy urządzenia smart home.