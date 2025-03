Często musisz coś policzyć? Ten prosty gadżet kosztuje mniej, niż 10 zł i ułatwi Twoje życie

I jeśli możemy znów coś policzyć, to nie ma aż takiej tragedii. Owszem to bardzo frustrujące, ale trzeba zacisnąć zęby i za bardzo się tym nie irytować, bo wtedy łatwo o kolejny błąd . Gorzej, jeśli na ponowne liczenie nie ma już czasu . Czy istnieje jakieś rozwiązanie? Owszem, od bardzo dawna. Są nim klikery . A tak się składa, że jeden z nich jest do kupienia za mniej, niż 10 złotych .

Miniaturowy kliker

Urządzenie to jest w formie pierścienia, który możemy nałożyć na palec tak, aby jego przycisk znajdował się przy kciuku. Zasada działania jest prosta: jedno kliknięcie to wyświetlenie liczby wyższej o jeden. Urządzenie to jest niezwykle małe, a wynik zliczania wyświetla się na miniaturowym ekranie OLED. Wbudowana bateria pozwala na około 3 miesiące pracy urządzenia, natomiast można je naładować za pomocą złącza USB-C. Jest to idealny mały gadżet dla każdego, kto w swojej pracy musi liczyć pudła, pachołki drogowe, czy inne elementy występujące w bardzo dużych ilościach, które muszą być policzone co do sztuki. To ułatwienie pracy kosztuje mniej, niż 10 złotych, a dzięki formie pierścienia pozostawia obie dłonie wolne.