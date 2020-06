Creative SXFIR TRIO - słuchawki z systemem potrójnych przetworników

Creative Technology pokazało dzisiaj słuchawki Creative SXFI TRIO. Jest to model douszny i pierwszy w historii marki ze złączem USB typu C. Zwraca uwagę odpowiadający za jakość dźwięku cyfrowy wzmacniacz z procesorem UltraDSP.

Zastosowany w słuchawkach mikroprocesor UltraDSP odpowiada również za działanie technologii holografii dźwięku Super X-FI. Na ich kablu znajduje się mikrofon MEMS - jego pasmo przenoszenia wynosi od 100 Hz do 10 KHZ, co ma zapewnić wyraźną komunikację. A wracają do samych słuchawek - w ich przypadku pasmo przenoszenia to od zaledwie 8 HZ do 30 KHz, a za jakość dźwięku odpowiadają trzy przetworniki z kotwicami zrównoważonymi, co ma zapewnić szeroką scenę. Wspomniana technologia Super X-Fi ma za zadanie odwzorowywać wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego. Jest ona cały czas ulepszana, a w słuchawkach znajduje się jej druga generacja. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko przyjemniej słuchać muzyki, ale ma ona także bardzo pozytywny wpływ na wrażenia z gier.

Zobacz także: Creative prezentuje nowe produkty audio w Polsce. Głośniki i słuchawki, które nie zabiją portfela

Ponadto korzystając z aplikacji SXFI App dostaje się dostęp do equalizera, dzięki któremu można wyregulować brzmienie tak, jak pasuje to każdemu. Dostępne są ustawienia domyślne dla różnych aktywności. Wszystkie ustawienia można zapisywać w profilu i wracać do nich w dowolnej chwili. Ponadto słuchawki Creative SXFI TRIO posiadają wbudowaną autorską technologię izolacji akustycznej, mającą za zadanie eliminować hałasy z otoczenia. Ciekawostką i zaletą jest również zastosowanie kevlarowego kabla klasy OFC (zastosowano w nim materiały takie, jak miedź beztlenowa, aluminium i kevlar). Kabel jest dodatkowo wykończony nylonowym oplotem zapewniającym maksymalną elastyczność. Takie rozwiązanie w połączeniu z portem USB typu C ma za zadanie przenosić dane cyfrowe z wysoką prędkością.

Słuchawki Creative SXFI TRIO kosztują 659zł. Są już do nabycia na stronie www.creative.com.