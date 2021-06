Creative Sound Blaster X4 - nowa wersja cenionej dźwiękówki

Creative Sound Blaster X4 to nowa, zewnętrzna karta dźwiękowa, która jest następcą bardzo udanego DAC-a Sound Blaster X3. Chociaż z zewnątrz niewiele się zmieniło, to sporo zmian kryje się w środku.

Creative Sound Blaster X4 to nowa, zewnętrzna karta dźwiękowa, która zastępuje model Sound Blaster X3. Odświeżona konstrukcja może obsługiwać zestawy głośnikowe w standardzie 7.1, a także dostarczać wirtualny dźwięk przestrzenny na trzy sposoby:

Technologię Super X-Fi , która potrafi odtworzyć wrażenia odsłuchowe systemu wielogłośnikowego w słuchawkach,

, która potrafi odtworzyć wrażenia odsłuchowe systemu wielogłośnikowego w słuchawkach, Technologię przetwarzania dźwięku przestrzennego Sound Blaster Surround Virtualization wykorzystującą algorytmy, optymalizując informacje przestrzenne przychodzącego dźwięku,

wykorzystującą algorytmy, optymalizując informacje przestrzenne przychodzącego dźwięku, Technologię kodowania Dolby Digital Live dla użytkowników systemu Windows za pośrednictwem połączenia optycznego.

Jeśli chodzi o specyfikację, to karta wyposażona jest we wzmacniacz słuchawkowy, który jest w stanie poradzić sobie z zestawem słuchawkowym klasy studyjnej do 600 Ohmów z klarownością dźwięku na poziomie 114 dB i odtwarzaniem 24-bit/192 kHz. Poza tym urządzenie pozwala łatwo regulować głośność między dwoma źródłami dźwięku na platformach PC, Mac, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Creative Sound Blaster X4 jest już dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie 659 zł.

Specyfikacja techniczna

Interfejs / zasilanie

USB-C

Zasilanie z magistrali USB

Specyfikacja DAC

Zakres dynamiki (stereo): 114 dB

THD+N (stereofoniczny): 0,001%

Rozdzielczość odtwarzania

Tryb DSP/Direct (Stereo)

PCM 16-bitowy, 48,0, 96,0, 192,0 kHz

PCM 24-bit, 48,0, 96,0, 192,0 kHz

Tryb DSP/Direct (Surround 7.1)

PCM 16-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

PCM 24-bit, 48,0, 96,0 kHz

Tryb DSP / Direct (wyjście optyczne)

PCM 16-bitowy, 48,0, 96,0, 192,0 kHz

PCM 24-bit, 48,0, 96,0, 192,0 kHz

Tryb DSP / Direct (Dolby Digital Live)

16-bitowy, 48,0 kHz

Specyfikacja ADC

Zakres dynamiczny: 104 dB

THD+N: 0,0017%

Moc wyjściowa RF: 0,37 mW

Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402-2480 MHz

Rozdzielczość nagrywania

Wejście mikrofonowe

16-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

24-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

Wejście liniowe

16-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

24-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

Wejście optyczne

16-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

24-bitowy, 48,0, 96,0 kHz

Wzmacniacz słuchawkowy

Impedancja wyjściowa: 10Ω

Obsługiwana impedancja słuchawek: 32–600 Ω

Niskie wzmocnienie: 32–149Ω (1,2 V RMS @ 32 Ω, 1,5 V RMS @ 150 Ω)

Wysokie wzmocnienie: 150–600 Ω (2,3 V RMS @ 150 Ω, 2,9 V RMS @ 600 Ω)

Połączenia

1 x gniazdo wyjście głośniki przednie

1 x gniazdo wyjście głośniki tylne

1 x gniazdo wyjście głośnika centralnego i niskotonowego

1 x gniazdo wyjście głośniki boczne

1 x wyjście optyczne TOSLINK

1 x gniazdo zestawu słuchawkowego

1 x gniazdo wejścia mikrofonu zewnętrznego

1 x gniazdo Combo optyczne/liniowe

1 x port USB-C dla komputerów PC/Mac

Gabaryty

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 130,5 mm x 130,5 mm x 40,6 mm

Waga produktu: 384 g

Oprogramowanie

Windows

Aplikacja Creative

Sterowniki Sound Blaster X4 WHQL i ASIO

Pobierz na creative.com/support/SBX4

Mac

Aplikacja Creative

Sterownik Sound Blaster X4

Pobierz na creative.com/support/SBX4

Konsola PS5 / PS4 / Nintendo

Aplikacja Creative na Androida/iOS

Pobierz z Android Playstore / Apple Appstore

PS5

Wersja oprogramowania układowego 20.02-2.26.00.00-00.00.00.0.1 lub nowsza

Dostępny port USB

Funkcja balansu dźwięku wymaga konwertera HDMI na optyczny (brak w zestawie)

PS4

Oprogramowanie układowe w wersji 5.0 lub nowszej

Dostępny port USB

Dostępny port wyjścia optycznego (dla balansu dźwięku)

Nintendo Switch

System operacyjny 5.0 lub nowszy

Dostępny port słuchawkowy 3,5 mm

Dostępny port USB (w trybie dokowania)

Zewnętrzne zasilanie USB (brak w zestawie)

Komunikacja głosowa zależy od danego tytułu

Android

System operacyjny Android w wersji 8.0 lub nowszej

Urządzenie musi mieć wbudowaną obsługę Bluetooth Low Energy (BLE)

iOS^

iOS w wersji 12.0 lub nowszej

Urządzenie musi mieć wbudowaną obsługę Bluetooth Low Energy (BLE)

Zobacz: NVIDIA rezygnuje ze wsparcia dla sterowników na Windows 7 i Windows 8

Zobacz: Windows 11 z darmową aktualizacją nawet z Windowsa 7?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Creative

Źródło tekstu: Creative