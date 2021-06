NVIDIA rezygnuje ze wsparcia dla sterowników na Windows 7 i Windows 8

Jeśli macie kartę graficzną NVIDIA i Windowsa 7 lub 8, to czas najwyższy przesiąść się na Windowsa 10. Zieloni wkrótce porzucą wsparcie dla sterowników na starsze wersje okienek.

NVIDIA wydała nowe wytyczne co do sterowników na systemy z rodziny Windows. Stąd dowiedzieliśmy się, że już w październiku 2021 roku Zieloni oficjalnie przestaną wspierać systemy operacyjne Windows 7 oraz Windows 8 i 8.1. Jeśli jakimś cudem korzystacie z któregoś z nich, to najwyższy czas, aby przesiąść się na dziesiątkę.

Koniec sterowników NVIDIA na Windows 7 i 8

Zdecydowana większość naszych klientów GeForce przeszła na system operacyjny Windows 10. Aby zapewnić posiadaczom kart GeForce najlepsze możliwe zabezpieczenia, wsparcie i funkcjonalność, NVIDIA skupi się teraz na systemie operacyjnym Windows 10.

- czytamy w biuletynie NVIDIA.

Co to dokładnie oznacza? Od października 2021 roku NVIDIA przestanie wydawać aktualizacje sterowników na systemy Windows 7, 8 oraz 8.1. Nie będzie nowych funkcji, optymalizacji pod nowe gry, ani poprawek usuwających mniejsze błędy. Jedyne, na co mogą liczyć użytkownicy starszych okienek, to aktualizacje kluczowych błędów bezpieczeństwa. Te mają być wydawane aż do września 2024 roku.

Taka decyzja nie powinna nikogo dziwić. Jeśli spojrzymy na statystyki Steama, to wychodzi na to, że z Windowsa 7 lub 8 korzysta w tym momencie zaledwie trochę ponad 3 procent graczy. Ilu z nich ma karty graficzne NVIDIA GeForce? Nawet gdyby była to większość, to i tak oferowanie im nowych sterowników jest po prostu nieopłacalne.

