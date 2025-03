Rynek smartwatchy w odwrocie. To pierwszy spadek w historii

Apple nadal liderem, ale ze spadkiem

Sukces Samsunga i imponujący wzrost Xiaomi

W przeciwieństwie do Apple'a, Samsung zanotował wzrost o 3% rok do roku . Dużą popularnością cieszyły się nowo wprowadzone modele Galaxy Watch 7 , Galaxy Watch Ultra oraz Galaxy Watch FE Series .

Jednak największym wygranym 2024 roku było Xiaomi , które po raz pierwszy znalazło się w czołowej piątce największych producentów smartwatchy. Marka odnotowała największy wzrost na rynku , rozszerzając swoje portfolio i zdobywając popularność dzięki modelom Watch S1 oraz serii Redmi Watch . Sukces Xiaomi widoczny był we wszystkich regionach świata.

Chiny nowym liderem w sprzedaży smartwatchy

Po raz pierwszy w historii to Chiny, a nie Ameryka Północna czy Indie, odnotowały największą liczbę sprzedanych smartwatchy. Liderami na chińskim rynku były Huawei, Imoo oraz Xiaomi, które oferowały szeroką gamę urządzeń – od podstawowych modeli, przez zaawansowane smartwatche, aż po zegarki dla dzieci. Chińscy konsumenci coraz chętniej wybierali te marki, co przyczyniło się do wzrostu całego segmentu.