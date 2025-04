Dostawy smartfonów wzrosły w 1Q2025 o 3%. Counterpoint studzi jednak zbytni optymizm

Niepewność hamuje optymizm

Mimo wzrostu, analitycy wskazują na pewne powody do niepokoju. Starszy analityk Yang Wang z Counterpoint zauważa, że osiągnięty 3% wzrost był niższy od pierwotnych prognoz firmy (zakładano 6%). Przyczyną miały być narastająca pod koniec kwartału niepewność związana z możliwymi cłami oraz bardziej ostrożne podejście producentów (OEM) do budowania zapasów magazynowych.

Samsung odzyskuje pozycję lidera w dostawach

Analizując wyniki poszczególnych producentów pod kątem dostaw do kanałów sprzedaży (tzw. sell-in), na pierwsze miejsce w 1Q2025 powrócił Samsung. Dobry wynik koreańskiego giganta to efekt udanej premiery flagowej serii Galaxy S25 oraz odświeżenia portfolio w popularnych, niższych i średnich segmentach cenowych (seria Galaxy A).

Na drugim miejscu uplasowała się firma Apple, osiągając wynik bardzo zbliżony do Samsunga. Co ciekawe, według danych Counterpoint dotyczących sprzedaży bezpośrednio do klientów końcowych (tzw. sell-through), to Apple było liderem sprzedaży jednostkowej. Mimo to, w rankingu dostaw (sell-in) gigant z Cupertino zajął drugą lokatę. Wynik Apple'a i tak jest imponujący jak na pierwszy kwartał, w którym firma rzadko wprowadza nowe produkty. Wsparciem okazało się między innymi wprowadzenie modelu iPhone 16e (nasz test) na niektórych rynkach (np. w Japonii) oraz silny popyt na całą serię iPhone 16 na rynkach wschodzących (Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka), gdzie Apple zanotował dwucyfrowe wzrosty dostaw.